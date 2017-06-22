В Самаре задержали подозреваемых в расстреле бизнесмена на катере
Начальника службы безопасности сельскохозяйственной компании «Агролизинг» Вадима Винокурова убили в ночь с 28 на 29 мая 2014 года, когда он ремонтировал свой катер на стоянке реки Татьянки в Куйбышевском районе Самары.
Преступники выпустили в 42-летнего мужчину более двух десятков пуль из автоматов и скрылись. Подозреваемых в убийстве нашли. В четверг, 22 июня, в Самарском районном суде будет избрана мера пресечения для троих мужчин. Пока о них известно, что они самарцы в возрасте от 35 до 40 лет.
Преступники выпустили в 42-летнего мужчину более двух десятков пуль из автоматов и скрылись. Подозреваемых в убийстве нашли. В четверг, 22 июня, в Самарском районном суде будет избрана мера пресечения для троих мужчин. Пока о них известно, что они самарцы в возрасте от 35 до 40 лет.
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