В Самаре задержали подозреваемых в краже более 1 млн рублей из сейфа магазина
В полицию обратился представитель одного из торговых центров.
Стражи правопорядка выяснили, что в магазине произошла кража, когда все работники точки консультировали потенциальных покупателей, а дверь в подсобку была не заперта. По данным правоохранителей, этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала магазина находился в замке. По предварительной информации, подозреваемый украл более 1 миллиона рублей, после чего скрылся.
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Спустя несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с соучастником покинул магазин.
Также просмотрев видеозаписи камер наружного наблюдения у ТЦ, полицейские установили автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники. Вскоре полицейские задержали двух 44-летних мужчин на одной из съемных квартир в Самаре. От дачи показаний подозреваемые отказались. Как выяснили полицейские, один из задержанных – уроженец Ставропольского края, с марта этого года находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления.
- В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Предполагаемые злоумышленники находятся под арестом. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у них банковские карты с частью похищенных денег - около 600 тысяч рублей. Полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Стражи правопорядка выяснили, что в магазине произошла кража, когда все работники точки консультировали потенциальных покупателей, а дверь в подсобку была не заперта. По данным правоохранителей, этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала магазина находился в замке. По предварительной информации, подозреваемый украл более 1 миллиона рублей, после чего скрылся.
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Спустя несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с соучастником покинул магазин.
Также просмотрев видеозаписи камер наружного наблюдения у ТЦ, полицейские установили автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники. Вскоре полицейские задержали двух 44-летних мужчин на одной из съемных квартир в Самаре. От дачи показаний подозреваемые отказались. Как выяснили полицейские, один из задержанных – уроженец Ставропольского края, с марта этого года находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления.
- В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Предполагаемые злоумышленники находятся под арестом. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у них банковские карты с частью похищенных денег - около 600 тысяч рублей. Полицейские продолжают выяснять все подробности произошедшего, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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