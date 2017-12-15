В Самаре задержали подозреваемого в краже 6 миллионов рублей

Преступление было совершено весной 2014 года в Железнодорожном районе.



Из материалов уголовного дела следует, что 16 мая 2014 года около 2 часов дня у жителя Самары отобрали сумку, в которой были 6 млн рублей. Нападение произошло возле здания на улице Речной. Владелец похищенных денег в тот же день обратился в полицию. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.



Спустя три года полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Согласно собранным материалам, к преступлению может быть причастен ранее судимый 37-летний житель Самары, задержанный сотрудниками полиции этой осенью по подозрению в серии квартирных краж. Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям, сообщает ГУ МВД по Самарской области.