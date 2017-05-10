В Самаре задержали нетрезвого водителя за рулем чужой «семерки»

Как сообщает региональное ГУ МВД, инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД «семерку», за рулем которой был нетрезвый мужчина. Стражи правопорядка установили, что у нарушителя нет документов, подтверждающих право на управление авто. Также инспекторов насторожил тот факт, что левое переднее стекло машины было разбито.При проверке госзнака сотрудники ГИБДД установили владельца легковушки и связались с ним по телефону. Хозяин автомобиля пояснил, что вечером оставил свой машину во дворе дома на улице Олимпийской. Стражи правопорядка задержали мужчину, находившегося за рулем «семерки». Было установлено, что 27-летний самарец нигде официально не трудоустроен и ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать мотивы преступления.