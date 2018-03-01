В Самаре задержали медиков-мошенников

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД России, 42-летний житель Тюменской области и 53-летняя жительница Самары убеждали пожилых людей в том, что они якобы болеют опасными заболеваниями. Для того, чтобы «вылечиться», пенсионеры платили крупные суммы. Ущерб от действий лжемедиков составляет около одного миллиона рублей.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.