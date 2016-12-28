В Самаре задержали двоих мужчин, которые угоняли иномарки премиум-класса

По данным полицейских, были украдены три автомобиля - Lexus RX350, а также две машины Toyota Land Cruiser 200. Владельцы автомобилей обратились с заявлениями в полицию.Вскоре в одном из ангаров в Красноглинском районе сотрудники уголовного розыска обнаружили все три похищенные машины. Возможно, их готовили для реализации в других регионах страны.Предполагаемые злоумышленники были задержаны. Ими оказались 32-летний и 30-летний мужчины, жители одной из республик РФ. Подозреваемые нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались.Сейчас мужчины заключены под стражу. По фактам краж были возбуждены уголовные дела. Дорогостоящие иномарки изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие.