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В Самаре задержали 15-летнего подростка, который пронес в школу дымовые факелы и пневматическое оружие

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Советской Армии.

По предварительной информации, в четверг, 25 января, утром 15-летний учащийся пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Пиротехнику он разбросал в коридоре. Пострадавших нет.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся в присутствии их родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 25 января 2018 , 16:18
193
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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