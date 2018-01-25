В Самаре задержали 15-летнего подростка, который пронес в школу дымовые факелы и пневматическое оружие

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Советской Армии.



По предварительной информации, в четверг, 25 января, утром 15-летний учащийся пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Пиротехнику он разбросал в коридоре. Пострадавших нет.



Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся в присутствии их родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.