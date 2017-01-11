В Самаре за сутки в пожарах погибли два человека

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, горели домашние вещи на площади 8 кв.м. С огнем боролись 10 пожарных и 3 спецмашины.Возгорание было ликвидировано в 21:30. При пожаре погиб 80-летний мужчина. Из-за ЧП эвакуировали 15 человек.Еще один пожар с погибшим произошел сегодня в 3:05 в СНТ «Орлов овраг» в Кировском районе. Горел дачный дом и надворные постройки на площади 100 м кв. Пожар тушили 12 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. При пожаре погибла 50-летняя женщина и спасен 54-летний мужчина. Возгорание удалось ликвидировать спустя почти полтора часа, в 4:30.