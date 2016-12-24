В Самаре за сутки пострадали два ребенка-пешехода
Первое ДТП с участием несовершеннолетнего случилось 22 декабря в 8:40 в Кировском районе.
Неустановленный водитель автомобиля ехал по улице Транзитной со стороны улицы Самолетной и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу без сопровождения взрослых.
Позже, в 13:50, в Октябрьском районе 25-летний водитель за рулем Лады Калины ехал по улице Потапова со стороны улицы Финская и сбил 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу в неположенном месте.
После ДТП обе пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.
Неустановленный водитель автомобиля ехал по улице Транзитной со стороны улицы Самолетной и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу без сопровождения взрослых.
Позже, в 13:50, в Октябрьском районе 25-летний водитель за рулем Лады Калины ехал по улице Потапова со стороны улицы Финская и сбил 11-летнюю девочку. Она переходила дорогу в неположенном месте.
После ДТП обе пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.
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