В Самаре за строительство новой трамвайной линии заплатят 741 миллион рублей

Еще в декабре прошлого года областной «Региональный телекоммуникационный центр» объявил электронный аукцион на реконструкцию трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой от улицы Ташкентской до стадиона. Эти работы приурочены к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре. Из бюджета города и области для этого предусмотрен 741 миллион рублей. К 10 марта на участие в аукционе поступило две заявки, но компаниям было отказано в допуске. Каждый участник указал недостоверную информацию о качестве материалов, которые будут использоваться при строительстве и реконструкции трамвайных линий. В итоге власти продолжат поиск подрядчика.