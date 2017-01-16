В Самаре за прошедшие выходные в ДТП пострадали пять подростков
Первое происшествие случилось 14 января в 10.30 в Кировском районе.
По данным горГАИ, 33-летний водитель за рулем Шевроле Круз ехал по улице Стара-Загора в сторону Георгия Димитрова. В пути мужчина наехал на 16-летнего мальчика, который вышел из автобуса и переходил дорогу вне пешеходного перехода. Подросток был доставлен в больницу.
В Ленинском районе 14 января участником ДТП стала 17-летняя девушка. В 17.00 неустановленный водитель на неустановленном авто ехал по улице Чернореченской в сторону Киевской. В пути водитель сбил девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. Девушка самостоятельно обратилась в больницу.
15 января в 19.00 в Отябрьском районе сразу три подростка пострадали в дорожном инциденте.
36-летний мужчина, управляя автомобилем Хендэ Соната, ехал по Волжскому проспекту в сторону Вилоновской. В районе дома № 4 по Волжскому проспекту он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Сузуки Гранд Витара под управлением 41-летней женщины. В результате ДТП пострадали три 12-летних пассажира Сузуки. Мальчики были доставлены в больницу.Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения предполагаемый виновник аварии отказался. Вторая участница ДТП была в трезвом состоянии.
В отношении всех водителей вынесены определения о возбуждении административного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также полиция ведет розыск водителя, скрывшегося с места аварии.
По данным горГАИ, 33-летний водитель за рулем Шевроле Круз ехал по улице Стара-Загора в сторону Георгия Димитрова. В пути мужчина наехал на 16-летнего мальчика, который вышел из автобуса и переходил дорогу вне пешеходного перехода. Подросток был доставлен в больницу.
В Ленинском районе 14 января участником ДТП стала 17-летняя девушка. В 17.00 неустановленный водитель на неустановленном авто ехал по улице Чернореченской в сторону Киевской. В пути водитель сбил девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. Девушка самостоятельно обратилась в больницу.
15 января в 19.00 в Отябрьском районе сразу три подростка пострадали в дорожном инциденте.
36-летний мужчина, управляя автомобилем Хендэ Соната, ехал по Волжскому проспекту в сторону Вилоновской. В районе дома № 4 по Волжскому проспекту он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Сузуки Гранд Витара под управлением 41-летней женщины. В результате ДТП пострадали три 12-летних пассажира Сузуки. Мальчики были доставлены в больницу.Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения предполагаемый виновник аварии отказался. Вторая участница ДТП была в трезвом состоянии.
В отношении всех водителей вынесены определения о возбуждении административного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также полиция ведет розыск водителя, скрывшегося с места аварии.
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