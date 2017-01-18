В Самаре за минувшую неделю зафиксировано 7 436 случаев заболевания гриппом и ОРВИ
Это на 1236 случаев больше, чем за прошлую неделю.
Как сообщает управление регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю наблюдается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 10,7% и на 27,6% по Самаре, в том числе в возрастной группе среди лиц 15 лет и старше на 30,4% и 49,8% соответственно.
Ранее sgpress.ru сообщал о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения в самарских школах несколько раз продлевали зимние каникулы. В результате большинство школьников приступили к обучению 16 января.
Как сообщает управление регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю наблюдается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению Самарской области на 10,7% и на 27,6% по Самаре, в том числе в возрастной группе среди лиц 15 лет и старше на 30,4% и 49,8% соответственно.
Ранее sgpress.ru сообщал о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения в самарских школах несколько раз продлевали зимние каникулы. В результате большинство школьников приступили к обучению 16 января.
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