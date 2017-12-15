В Самаре за 10 минут подали почти 2,5 тысячи заявлений на зачисление в первые классы

За первые 10 минут через портал образовательных услуг Самарской области http://es.asurso.ru было подано 2,6 тысячи заявлений в электронном виде. 30 января 2018 года начнется прием заявлений в первый класс во всех остальных образовательных учреждениях.В этом году прием дошкольников в первые классы будет проходить в два этапа. Во время первого (с даты и времени начала приема по графику по 30 июня 2018 года) будут приниматься заявления от граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. Второй этап начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября 2018 года. В это время начнется прием на свободные места вне зависимости от места регистрации ребёнка. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут начать прием на свободные места ранее 1 июля. Информацию о дате открытия второго этапа можно узнать на сайте конкретного образовательного учреждения.