В Самаре выявили почти 3 кг анаболиков в растительном масле

Таможенники пресекли попытку незаконного перемещения почтой через границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ.



Как сообщает пресс-служба самарской таможни, в почтовой посылке из Китая обнаружили партию анаболических препаратов, скрытых под видом растительных масел и готовых к употреблению. Препараты направили на экспертизу. Оказалось, что в их состав входили сильнодействующие вещества: тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат, тренболон энантат. Общая масса изъятых из незаконного оборота сильнодействующих веществ составила почти 2,9 килограмма.



Вскоре предполагаемый контрабандист был пойман. Он получил посылку в одном из почтовых отделений Самары. В своем объяснении 22-летний задержанный пояснил, что сделал заказ препаратов в личных целях. О том, что СДВ запрещены к свободному обороту в России, мужчина знал.



В настоящее время в отношении предполагаемого контрабандиста возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу сильнодействующих веществ. Молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.









