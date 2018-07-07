В Самаре выступило знаменитое джазовое трио Shalosh

В столице губернии состоялся первый концерт фестиваля «Джаз в Струковском саду», организаторами которого выступили клуб «Движение» и администрация города.



Устроители обещают посетителям целую серию интереснейших выступлений джазовых коллективов. Директор клуба Денис Рыбаков заявляет:



- В этом году мы познакомим самарских слушателей с лучшими исполнителями, не только российскими, но и зарубежными. Выступления пройдут в одном из самых живописных мест города - Струковском саду и будут доступны абсолютно всем желающим.



На первом концерте самарцы услышали завоевавшее мировую известность трио Shalosh. Израильские музыканты не скрывают, что в названии нет ничего интригующего: «шалош» переводится как «втроем». Ансамбль, организованный в 2013 году пианистом Гади Штерном, ударником Матаном Ассаягом и бас-гитаристом Даниэлем Бенхорином, стал известен благодаря неподражаемому собственному стилю, который находится где-то посередине между джаз-роком и электронной музыкой.



За пять лет существования Shalosh дал уже более 250 концертов по всему миру. А в 2014-м музыканты выпустили свой первый сборник The Bell Garden. В Израиле он был назван альбомом года. В 2016 году вышел второй альбом группы - Rules of Oppression. Открывая концерт, известный самарский джазмен Игорь Вощинин рассказал о том, что, соединяя в своем творчестве ближневосточные мотивы с импровизационным началом, Shalosh прочно обосновался на верхних строчках европейских джазовых фестивалей.



- Мы друзья, и нам нравится совместное творчество. Работаем вместе постоянно, а не собираемся только на некоторое время, как многие другие джаз-музыканты, - поделился с журналистами секретом успеха Матан Ассаяг.



Несмотря на формат классического джазового трио, музыка Shalosh создает уникальный синтез из таких жанров, как рок, классическая, электронная, африканская и ближневосточная музыка. Зал летнего театра в Струкачах был полон. Люди сидели и стояли повсюду. А те, кто не втиснулся в огороженное пространство перед эстрадой, устроились на садовых скамейках и на газонах. И было совершенно неважно, где слушать эту колдовскую музыку, под которую хотелось мечтать о дальних экзотических путешествиях.



Ведь Shalosh стремятся создавать доступный и современный джаз, не упрощая его. Они пытаются сломать стену, которой слишком интеллектуальная музыка отгораживается порой от обычного слушателя.