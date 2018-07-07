В Самаре выступило знаменитое джазовое трио Shalosh
В столице губернии состоялся первый концерт фестиваля «Джаз в Струковском саду», организаторами которого выступили клуб «Движение» и администрация города.
Устроители обещают посетителям целую серию интереснейших выступлений джазовых коллективов. Директор клуба Денис Рыбаков заявляет:
- В этом году мы познакомим самарских слушателей с лучшими исполнителями, не только российскими, но и зарубежными. Выступления пройдут в одном из самых живописных мест города - Струковском саду и будут доступны абсолютно всем желающим.
На первом концерте самарцы услышали завоевавшее мировую известность трио Shalosh. Израильские музыканты не скрывают, что в названии нет ничего интригующего: «шалош» переводится как «втроем». Ансамбль, организованный в 2013 году пианистом Гади Штерном, ударником Матаном Ассаягом и бас-гитаристом Даниэлем Бенхорином, стал известен благодаря неподражаемому собственному стилю, который находится где-то посередине между джаз-роком и электронной музыкой.
За пять лет существования Shalosh дал уже более 250 концертов по всему миру. А в 2014-м музыканты выпустили свой первый сборник The Bell Garden. В Израиле он был назван альбомом года. В 2016 году вышел второй альбом группы - Rules of Oppression. Открывая концерт, известный самарский джазмен Игорь Вощинин рассказал о том, что, соединяя в своем творчестве ближневосточные мотивы с импровизационным началом, Shalosh прочно обосновался на верхних строчках европейских джазовых фестивалей.
- Мы друзья, и нам нравится совместное творчество. Работаем вместе постоянно, а не собираемся только на некоторое время, как многие другие джаз-музыканты, - поделился с журналистами секретом успеха Матан Ассаяг.
Несмотря на формат классического джазового трио, музыка Shalosh создает уникальный синтез из таких жанров, как рок, классическая, электронная, африканская и ближневосточная музыка. Зал летнего театра в Струкачах был полон. Люди сидели и стояли повсюду. А те, кто не втиснулся в огороженное пространство перед эстрадой, устроились на садовых скамейках и на газонах. И было совершенно неважно, где слушать эту колдовскую музыку, под которую хотелось мечтать о дальних экзотических путешествиях.
Ведь Shalosh стремятся создавать доступный и современный джаз, не упрощая его. Они пытаются сломать стену, которой слишком интеллектуальная музыка отгораживается порой от обычного слушателя.
Устроители обещают посетителям целую серию интереснейших выступлений джазовых коллективов. Директор клуба Денис Рыбаков заявляет:
- В этом году мы познакомим самарских слушателей с лучшими исполнителями, не только российскими, но и зарубежными. Выступления пройдут в одном из самых живописных мест города - Струковском саду и будут доступны абсолютно всем желающим.
На первом концерте самарцы услышали завоевавшее мировую известность трио Shalosh. Израильские музыканты не скрывают, что в названии нет ничего интригующего: «шалош» переводится как «втроем». Ансамбль, организованный в 2013 году пианистом Гади Штерном, ударником Матаном Ассаягом и бас-гитаристом Даниэлем Бенхорином, стал известен благодаря неподражаемому собственному стилю, который находится где-то посередине между джаз-роком и электронной музыкой.
За пять лет существования Shalosh дал уже более 250 концертов по всему миру. А в 2014-м музыканты выпустили свой первый сборник The Bell Garden. В Израиле он был назван альбомом года. В 2016 году вышел второй альбом группы - Rules of Oppression. Открывая концерт, известный самарский джазмен Игорь Вощинин рассказал о том, что, соединяя в своем творчестве ближневосточные мотивы с импровизационным началом, Shalosh прочно обосновался на верхних строчках европейских джазовых фестивалей.
- Мы друзья, и нам нравится совместное творчество. Работаем вместе постоянно, а не собираемся только на некоторое время, как многие другие джаз-музыканты, - поделился с журналистами секретом успеха Матан Ассаяг.
Несмотря на формат классического джазового трио, музыка Shalosh создает уникальный синтез из таких жанров, как рок, классическая, электронная, африканская и ближневосточная музыка. Зал летнего театра в Струкачах был полон. Люди сидели и стояли повсюду. А те, кто не втиснулся в огороженное пространство перед эстрадой, устроились на садовых скамейках и на газонах. И было совершенно неважно, где слушать эту колдовскую музыку, под которую хотелось мечтать о дальних экзотических путешествиях.
Ведь Shalosh стремятся создавать доступный и современный джаз, не упрощая его. Они пытаются сломать стену, которой слишком интеллектуальная музыка отгораживается порой от обычного слушателя.
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