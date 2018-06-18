В Самаре выступил Горан Брегович

Вечером 17 июня на Фестивале болельщиков в Самаре выступил композитор Горан Брегович со своим оркестром. Музыканты с огромным успехом отыграли программу, зрителями которой стали тысячи человек, собравшихся на площади имени Куйбышева. Зажигательные песни объединили болельщиков из разных стран, которые собрались в Самаре на праздник большого футбола. Брегович, чья музыка к фильмам Эмира Кустурицы известна всему миру, исполнил с коллегами такие хиты, как «Газ! Газ!», «Белла, чао», «Калашников».После концерта Горан Брегович пообщался с журналистами.- Очень здорово быть здесь, когда все объединены футболом. Но находится место и для музыки. Болельщики из разных стран наслаждались нашим выступлением. Сербия выиграла, Хорватия выиграла. Так что есть много причин, чтобы радоваться, – сказал маэстро. – Бывают дни, которые не забываешь. Я запомню этот – когда выступал на Чемпионате мира по футболу.Господин Брегович сказал, что, к сожалению, приехал только на один день, поэтому не успел погулять по Самаре, ознакомиться с достопримечательностями.- Зато смотрю футбол. Сейчас это самое главное, – сказал он.