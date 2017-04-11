В Самаре выставили на продажу гостиницу «Националь»

В Самаре ищут покупателя гостиницы «Националь», которая располагается на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе. Долгое время здесь находился отель «Азимут». Пятиэтажное здание с цоколем, памятник архитектуры, оценивают в 390 миллионов рублей.Согласно объявлению, опубликованному на сайте продавца, в гостинице светлые номера, перекрытия этажей – железобетонные, имеется внутренняя закрытая парковка на 20 машин. Здание подключено ко всем коммуникациям. Также помещение оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.Здание гостиницы «Националь» изначально было двухэтажным. Его построили в 1899 году, а в 1911 году надстроили еще три этажа. На данный момент гостиница не функционирует, работает только первый этаж, на котором располагаются заведения общепита и другие арендаторы.