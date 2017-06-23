В Самаре выпускник сдал ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов
Завершился основной период сдачи единого государственного экзамена.
Выпускник самарского аэрокосмического лицея Тагир Кускаров сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – физике и ИКТ. Математику юноша сдал на 98 баллов. Он планирует поступить в Самарский университет на факультет информатики и математики.
Выпускник самарского аэрокосмического лицея Тагир Кускаров сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – физике и ИКТ. Математику юноша сдал на 98 баллов. Он планирует поступить в Самарский университет на факультет информатики и математики.
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