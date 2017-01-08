В Самаре выпало рекордное количество снега
Очередной максимум осадков был зарегистрирован 6 января.
Как сообщает Приволжское УГМС, самые обильные снегопады в Самарской области 6 января были зафиксированы в 1986 году. Тогда уровень осадков составил 11,5 мм. В этом году в этот день выпало 19,5 мм снега.
Небольшой снег также ожидается в Самарской области 8 и 9 января. По данным синоптиков, днем температура воздуха составит -4, -10 градусов, местами до -15. На дорогах снежный накат, местами гололедица.
Как сообщает Приволжское УГМС, самые обильные снегопады в Самарской области 6 января были зафиксированы в 1986 году. Тогда уровень осадков составил 11,5 мм. В этом году в этот день выпало 19,5 мм снега.
Небольшой снег также ожидается в Самарской области 8 и 9 января. По данным синоптиков, днем температура воздуха составит -4, -10 градусов, местами до -15. На дорогах снежный накат, местами гололедица.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 января 2017
376
7 января 2017
252
6 января 2017
253
6 января 2017
328
6 января 2017
272
6 января 2017
409
5 января 2017
391
4 января 2017
2047
7 января 2017 , 19:46
376
Очередной максимум осадков был зарегистрирован 6 января.
7 января 2017 , 19:13
252
По официальным данным полиции, в 149 населенных пунктах Самарской области прошли массовые...
6 января 2017 , 20:34
287
В их числе 80 самосвалов для вывоза снега.
6 января 2017 , 12:10
253
Авария случилась 1 января 2017 года в 16:40 в Кировском районе.
6 января 2017 , 11:55
328
Авария произошла 5 января в 17:15 на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе...
6 января 2017 , 11:49
272
56-летний мужчина заблудился на Волге вечером 5 января около села Ягодное в Ставропольском районе.
6 января 2017 , 11:45
409
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
11 декабря 2016
12596
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7939
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
7161
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
7142
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
12 декабря 2016
703
1
Как ранее писал sgpress.ru , в ТРК планируют разместить продуктовый гипермаркет...
9 декабря 2016
757
Авария произошла вчера в 08:15 на дороге «Самара - граница с Казахстаном».
9 декабря 2016
377
В марте в полицию Сызрани обратился 41-летний местный житель.
9 декабря 2016
566
Они рассматривают возможность строительства птицефабрики, свиноводческого комплекса и двух...