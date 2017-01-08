В Самаре выпало рекордное количество снега

Как сообщает Приволжское УГМС, самые обильные снегопады в Самарской области 6 января были зафиксированы в 1986 году. Тогда уровень осадков составил 11,5 мм. В этом году в этот день выпало 19,5 мм снега.Небольшой снег также ожидается в Самарской области 8 и 9 января. По данным синоптиков, днем температура воздуха составит -4, -10 градусов, местами до -15. На дорогах снежный накат, местами гололедица.