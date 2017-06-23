В Самаре вынесли приговор по резонансному делу «черных риэлторов»

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Елене Цаплиной, Светлане Кремневой, Александру Максименко, Светлане Ледовских, Никите Дрокову и Юрию Пятерикову.



Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, примерно в конце лета - начале осени 2015 года к Цаплиной, бывшему риелтору, обратилась ее знакомая 51-летняя женщина. Она попросила найти ей арендаторов для однокомнатной квартиры. Риелтор нашла жильцов и передавала женщине каждый месяц 12 тысяч рублей платы. Позже она решила завладеть этой квартирой. Кроме того, общаясь с хозяйкой квартиры, она узнала, что у нее есть еще одна однокомнатная квартира и частный дом с участком.



После этого риелтор разработала план преступления и привлекла к этому своих знакомых - Светлану Кремневу, Светлану Ледовских и Александра Максименко. Для оформления документов по продаже квартиры, риелтор украла паспорт хозяйки и вклеила в него фотографию Светланы Ледовских, которая должна была сыграть роль собственницы жилья.



Так, в декабре 2015 года была продана одна квартира потерпевшей за 1 миллион 200 тысяч рублей. А в начале 2016 года на Александра Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности на продажу остального имущества потерпевшей. Однако госрегистрация собственности на вторую квартиру была приостановлена, так как не были предоставлены оригиналы нескольких документов. Но риелтор все же успела получить от покупателя 900 тысяч рублей. Деньги преступники поделили между собой. Переоформить право собственности на дом с участком злоумышленники также не успели, поскольку их деятельностью заинтересовалась полиция.



По версии следствия, чтобы скрыть мошенничества, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла к этому знакомых. Никита Дроков и Юрий Пятериков вывезли женщину на машине в Красноармейский район, выстрелили в нее несколько раз и потом задушили.



6 февраля 2016 года сын потерпевшей обратился в полицию с заявлением о розыске. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемые в убийстве вскоре были задержаны. Позже разыскали и других членов банды.



Все они признаны виновными в совершении шести преступлений: покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, похищение паспорта, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, умышленное повреждение чужого имущества. Приговором Самарского областного суда Елене Цаплиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, Никите Дрокову – на 17 лет, Юрию Пятерикову – на 15 лет, Светлане Ледовских и Светлане Кремневой – на 4,5 года каждому, Александру Максименко – на 4 года. Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительных колониях общего и строгого режима.