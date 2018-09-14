В Самаре выберут лучшие рестораны и точки стрит-фуда
До 30 сентября от владельцев заведений принимаются заявки на участие в премии «Ресторан года».
По сообщению организаторов, лучшие точки общепита будут выбирать по следующим номинациям: «Ресторан с лучшей винной картой», «Пивной ресторан», «Бар», «Мясной ресторан», «Стрит-фуд», «Кондитерская», «Городское кафе», «Кофейня», «Кафе-пекарня», «Лучший сервис», «Региональная кухня», «Открытие года», «Ресторан при отеле».
До 1 октября эксперты определят тройку финалистов в каждой номинации.
Финалисты конкурса предоставят экспертам премии дегустационные сеты из 3 -5 блюд, отражающих концепцию заведения и являющихся его визитной карточкой стоимостью до 990 рублей ( для финалистов номинаций «Лучший ресторан», «Лучший мясной ресторан», «Ресторан с лучшей винной картой» стоимость сета не должна превысить 1499 рублей).
19 октября на торжественной церемонии объявят имена победителей. Полный перечень документов для участия в конкурсе можно посмотреть здесь.
По сообщению организаторов, лучшие точки общепита будут выбирать по следующим номинациям: «Ресторан с лучшей винной картой», «Пивной ресторан», «Бар», «Мясной ресторан», «Стрит-фуд», «Кондитерская», «Городское кафе», «Кофейня», «Кафе-пекарня», «Лучший сервис», «Региональная кухня», «Открытие года», «Ресторан при отеле».
До 1 октября эксперты определят тройку финалистов в каждой номинации.
Финалисты конкурса предоставят экспертам премии дегустационные сеты из 3 -5 блюд, отражающих концепцию заведения и являющихся его визитной карточкой стоимостью до 990 рублей ( для финалистов номинаций «Лучший ресторан», «Лучший мясной ресторан», «Ресторан с лучшей винной картой» стоимость сета не должна превысить 1499 рублей).
19 октября на торжественной церемонии объявят имена победителей. Полный перечень документов для участия в конкурсе можно посмотреть здесь.
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