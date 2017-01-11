В Самаре введен в эксплуатацию самый крупный долгострой в регионе

Как сообщает пресс-служба областного правительства, пятисекционный 15-этажный жилой дом являлся одним из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе как по количеству квартир - 326, так и по количеству обманутых дольщиков - 234 собственника. Жилая площадь дома составляет 18 896 квадратных метров. Недостроенным дом находился более 10 лет.В 2014 году по поручению областного министерства строительства к его достройке приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. Уже в ближайшее время начнется процесс передачи квартир дольщикам.