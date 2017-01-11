В Самаре введен в эксплуатацию самый крупный долгострой в регионе
Речь идет о доме, расположенном в границах улиц Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти. Соответствующее разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию подписал областной минстрой.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, пятисекционный 15-этажный жилой дом являлся одним из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе как по количеству квартир - 326, так и по количеству обманутых дольщиков - 234 собственника. Жилая площадь дома составляет 18 896 квадратных метров. Недостроенным дом находился более 10 лет.
В 2014 году по поручению областного министерства строительства к его достройке приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. Уже в ближайшее время начнется процесс передачи квартир дольщикам.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, пятисекционный 15-этажный жилой дом являлся одним из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе как по количеству квартир - 326, так и по количеству обманутых дольщиков - 234 собственника. Жилая площадь дома составляет 18 896 квадратных метров. Недостроенным дом находился более 10 лет.
В 2014 году по поручению областного министерства строительства к его достройке приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. Уже в ближайшее время начнется процесс передачи квартир дольщикам.
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