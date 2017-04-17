В Самаре всю неделю будут идти дожди

Как сообщает Приволжское УГМС, в Самарской области днем 18 апреля температура воздуха ожидается +7, +12 градусов, небольшой дождь и северный ветер 5-10 м/с. Днем 19 апреля синоптики обещают до 15 градусов тепла. Осадки продолжатся, ветер северо-восточный 6-11 м/с. По данным Гидрометцентра России, дожди будут идти в регионе всю неделю.