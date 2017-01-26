В Самаре встретились молодые исследователи из России и стран СНГ

Уже третий день на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики свыше 700 молодых исследователей из 36 регионов России и трех стран СНГ обмениваются идеями, представляют свои исследовательские работы - борются за право быть в числе лучших.Заместитель декана факультета информационных систем и технологий по научной работе доцент Анастасия Крюкова рассказала, что такая конференция проводится в Самаре впервые. Ее особенность в том, что заслушивание работ участников проходит как очно, так и дистанционно - по скайпу. Представляют индивидуальные и коллективные проекты учащиеся 9 - 11 классов всех видов общеобразовательных организаций, центров допобразования и студенты средних специальных учебных заведений.- В первый день конференции для гостей и всех желающих школьников Самары прошли олимпиады по восьми предметам, - рассказала один из организаторов мероприятия, доцент кафедры высшей математики Наталья Рогова. - Работают 18 секций по 28 направлениям - от биологии и экономики до лингвистики и военного дела. Причем из 14 специально оборудованных аудиторий осуществляется трансляция в ютуб. Качество работ не вызывает сомнений, так как все они прошли предварительную экспертизу и были рецензированы специалистами.По итогам компетентное жюри из преподавателей вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Оренбурга и Самары выберет самые интересные по своей научной значимости работы, что станет дополнительным баллом при поступлении, например, в ПГУТИ. Участники отметили практическую пользу мастер-классов по профессиональному самоопределению, а также интересно организованную творческую и развлекательную части конференции. До конца мероприятия всех ждет еще множество сюрпризов и памятных моментовУчредителями мероприятия выступают министерство образования и науки Самарской области, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», Общероссийский союз общественных организаций «Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП», АНО «Содействие».