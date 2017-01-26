В Самаре встретились молодые исследователи из России и стран СНГ
XI Международная научно- исследовательская конференция молодых ученых «Образование. Наука. Профессия» достигла экватора.
Уже третий день на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики свыше 700 молодых исследователей из 36 регионов России и трех стран СНГ обмениваются идеями, представляют свои исследовательские работы - борются за право быть в числе лучших.
Заместитель декана факультета информационных систем и технологий по научной работе доцент Анастасия Крюкова рассказала, что такая конференция проводится в Самаре впервые. Ее особенность в том, что заслушивание работ участников проходит как очно, так и дистанционно - по скайпу. Представляют индивидуальные и коллективные проекты учащиеся 9 - 11 классов всех видов общеобразовательных организаций, центров допобразования и студенты средних специальных учебных заведений.
- В первый день конференции для гостей и всех желающих школьников Самары прошли олимпиады по восьми предметам, - рассказала один из организаторов мероприятия, доцент кафедры высшей математики Наталья Рогова. - Работают 18 секций по 28 направлениям - от биологии и экономики до лингвистики и военного дела. Причем из 14 специально оборудованных аудиторий осуществляется трансляция в ютуб. Качество работ не вызывает сомнений, так как все они прошли предварительную экспертизу и были рецензированы специалистами.
По итогам компетентное жюри из преподавателей вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Оренбурга и Самары выберет самые интересные по своей научной значимости работы, что станет дополнительным баллом при поступлении, например, в ПГУТИ. Участники отметили практическую пользу мастер-классов по профессиональному самоопределению, а также интересно организованную творческую и развлекательную части конференции. До конца мероприятия всех ждет еще множество сюрпризов и памятных моментов
Справка «СГ»
Учредителями мероприятия выступают министерство образования и науки Самарской области, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», Общероссийский союз общественных организаций «Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП», АНО «Содействие».
Уже третий день на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики свыше 700 молодых исследователей из 36 регионов России и трех стран СНГ обмениваются идеями, представляют свои исследовательские работы - борются за право быть в числе лучших.
Заместитель декана факультета информационных систем и технологий по научной работе доцент Анастасия Крюкова рассказала, что такая конференция проводится в Самаре впервые. Ее особенность в том, что заслушивание работ участников проходит как очно, так и дистанционно - по скайпу. Представляют индивидуальные и коллективные проекты учащиеся 9 - 11 классов всех видов общеобразовательных организаций, центров допобразования и студенты средних специальных учебных заведений.
- В первый день конференции для гостей и всех желающих школьников Самары прошли олимпиады по восьми предметам, - рассказала один из организаторов мероприятия, доцент кафедры высшей математики Наталья Рогова. - Работают 18 секций по 28 направлениям - от биологии и экономики до лингвистики и военного дела. Причем из 14 специально оборудованных аудиторий осуществляется трансляция в ютуб. Качество работ не вызывает сомнений, так как все они прошли предварительную экспертизу и были рецензированы специалистами.
По итогам компетентное жюри из преподавателей вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Оренбурга и Самары выберет самые интересные по своей научной значимости работы, что станет дополнительным баллом при поступлении, например, в ПГУТИ. Участники отметили практическую пользу мастер-классов по профессиональному самоопределению, а также интересно организованную творческую и развлекательную части конференции. До конца мероприятия всех ждет еще множество сюрпризов и памятных моментов
Справка «СГ»
Учредителями мероприятия выступают министерство образования и науки Самарской области, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», Общероссийский союз общественных организаций «Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП», АНО «Содействие».
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