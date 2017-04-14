В Самаре временно закроют выезд на Московское шоссе

Как сообщает пресс-служба облправительства, с 14 по 18 апреля будет закрыт выезд из дворов между домами №7 и №12 18-го километра Московского шоссе (напротив ТЦ «Московский»). Объезд будет осуществляться согласно прилагаемой схеме.