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Главная/Лента новостей/

В Самаре временно отменяют троллейбус №16

Доехать до остановки «6-й причал» можно будет на автобусе или на маршрутках.

Как говорится в сообщении управления информации и аналитики мэрии Самары, в связи с проведением работ по строительству нового здания Речного вокзала на улице Максима Горького с четверга, 5 октября, и до окончания работ будет приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Подвижной состав с троллейбусного маршрута № 16 перенаправят на троллейбусный маршрут № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская».

Доехать до остановки «6-й причал» пассажиры могут на автобусах маршрута № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» (с предоставлением льгот), а также на автобусах маршрутов № 205 «ТЦ «МЕГА» – 6-й причал», № 247 «Завод «Экран» – 6-й причал», № 295 «ТЦ «МЕГА» – 6-й причал» (без предоставления льгот).
 
Дата: 4 октября 2017 , 09:34
104
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты
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