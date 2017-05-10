В Самаре временно ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации.



Как сообщает горадминистарция, каждый день с 7 мая по 10 июня с 22:00 до 6:00 действует ограничение движения транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе.