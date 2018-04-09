В Самаре временно ограничат движение большегрузов

Речь идет про транспорт, имеющий нагрузку на каждую ось более 7 тонн. Большегрузы не смогут проехать на следующих дорогах:- ул. Теневая;- ул. Восточная (поселок Береза);- 4 квартал (поселок Береза);- ул. Магистральная;- ул. Гаражная (поселок Винтай);- пр. Кирова;- Южное шоссе;- ул. Уральская;- дорога на асфальтобетонный завод в поселок Козелки;- Кряжское шоссе;- Новокуйбышевское шоссе;- Аэропортовское шоссе;- Стромиловское шоссе;- ул. Белорусская;- дорога от поселка завод «Стройкерамика».Также с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа по этим дорогам будет временно ограничено движение тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось которого превышает установленные значения при температуре выше 32 градусов.Временные ограничения движения не распространяются:- на международные перевозки грузов;- на пассажирские перевозки автобусами;- на перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, смазочных масел и спецжидкостей для техники, семян, удобрений, почтовых грузов;- на перевозку грузов для ликвидации последствий ЧП;- на транспортировку дорожной техники и спецматериалов;- на транспорт федеральных органов исполнительной власти, медиков, спасателей, пожарных и правоохранителей.