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В Самаре временно не работают светофоры на перекрестках Советской Армии с Московским шоссе и Ново-Садовой

Их планируют включить после 15:00 в среду, 17 января.

По информации ООО УП «Самарадортранссигнал», на улице Советской Армии отключено электроснабжение. По этой причине временно не работают светофоры на перекрестках Советской Армии с Московским шоссе и Ново-Садовой . Сейчас там работают специалисты «Самарских электросетей». Движение регулируют сотрудники ГИБДД. Восстановить работу светофоров планируют к 15:00.  
Дата: 17 января 2018 , 13:19
212
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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