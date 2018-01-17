В Самаре временно не работают светофоры на перекрестках Советской Армии с Московским шоссе и Ново-Садовой

Их планируют включить после 15:00 в среду, 17 января.



По информации ООО УП «Самарадортранссигнал», на улице Советской Армии отключено электроснабжение. По этой причине временно не работают светофоры на перекрестках Советской Армии с Московским шоссе и Ново-Садовой . Сейчас там работают специалисты «Самарских электросетей». Движение регулируют сотрудники ГИБДД. Восстановить работу светофоров планируют к 15:00.