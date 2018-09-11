В Самаре впервые состоялся Фестиваль студентов

В субботу, 8 сентября, с 14.00 16 ведущих вузов Самарской области представляли инновационные разработки и лучшие практики своих лабораторий и кафедр.От главной сцены до спортивной площадки прошел парад спортсменов, в котором участвовали представители федераций, студенческих клубов, вузов и школ. Вечером наградили победителей спортивной, музыкальной, интеллектуальной и танцевальной площадок и разыграли призы среди участников фестивального квеста.Завершили фестиваль выступление российской певицы Елены Темниковой и праздничный фейерверк.