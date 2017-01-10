В Самаре впервые пройдет зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»

По словам организаторов, поскольку в Струковском парке в феврале холодно, фестиваль перенесется в теплые и гостеприимные стены торгового центра. Все остальное будет по-прежнему: выступления артистов из Самары и других городов России, работа танцевальных театров и артистов оригинального жанра; выступления уникальных музыкантов нашего города; для самых юных зрителей откроет свои двери детская площадка; на ресторанной аллее все желающие смогут насладиться вкусной едой; на базаре будут предложены изделия ручной работы. Также гостей фестиваля ждут инсталляции, фотозоны, мастер-классы, выставки и многое другое.Вход на фестиваль свободный для всех желающих. Организатором является Независимый театр «Пластилиновый дождь».