В Самаре возложили цветы к Вечному огню

Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны и ветераны, почетные граждане города и области, главы внутригородских районов, представители духовенства. Также в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, спикер городской думы Галина Андриянова, спикер Самарской губдумы Виктор Сазонов и другие.Глава региона пожелал самарским ветеранам, военнослужащим и всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, отметив, что наш долг - помнить о солдатах Победы.- Тяжелые уроки минувшей войны еще раз напоминают нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность страны. Опыт Великой Отечественной, других войн и локальных конфликтов учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле, - подчеркнул Николай Меркушкин.