В Самаре возложили цветы к Вечному огню
Церемония состоялась в понедельник, 8 мая, в 11:00 на площади Славы.
Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны и ветераны, почетные граждане города и области, главы внутригородских районов, представители духовенства. Также в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, спикер городской думы Галина Андриянова, спикер Самарской губдумы Виктор Сазонов и другие.
Глава региона пожелал самарским ветеранам, военнослужащим и всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, отметив, что наш долг - помнить о солдатах Победы.
- Тяжелые уроки минувшей войны еще раз напоминают нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность страны. Опыт Великой Отечественной, других войн и локальных конфликтов учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле, - подчеркнул Николай Меркушкин.
Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны и ветераны, почетные граждане города и области, главы внутригородских районов, представители духовенства. Также в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, спикер городской думы Галина Андриянова, спикер Самарской губдумы Виктор Сазонов и другие.
Глава региона пожелал самарским ветеранам, военнослужащим и всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, отметив, что наш долг - помнить о солдатах Победы.
- Тяжелые уроки минувшей войны еще раз напоминают нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность страны. Опыт Великой Отечественной, других войн и локальных конфликтов учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле, - подчеркнул Николай Меркушкин.
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