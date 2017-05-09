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В Самаре возложили цветы к Вечному огню

Церемония состоялась в понедельник, 8 мая, в 11:00 на площади Славы.

Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны и ветераны, почетные граждане города и области, главы внутригородских районов, представители духовенства. Также в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, спикер городской думы Галина Андриянова, спикер Самарской губдумы Виктор Сазонов и другие.

Глава региона пожелал самарским ветеранам, военнослужащим и всем жителям региона здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, отметив, что наш долг - помнить о солдатах Победы.

- Тяжелые уроки минувшей войны еще раз напоминают нам о необходимости обеспечивать высокую обороноспособность страны. Опыт Великой Отечественной, других войн и локальных конфликтов учит, что Россия не может позволить себе быть слабой. Мы обязаны делать все для того, чтобы ни фашизм, ни международный терроризм не угрожали миру на земле, - подчеркнул Николай Меркушкин.
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Дата: 8 мая 2017 , 14:16
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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