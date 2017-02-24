В Самаре возложили цветы к Вечному огню
23 февраля в Самаре, как и во всей стране, отмечали День защитника Отечества.
С утра состоялось возложение цветов к Вечному огню, который горит на площади Славы. Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны и ветераны Вооруженных Сил, почетные граждане города и области, представители духовенства, общественных организаций и политических партий, жители города. Принять участие в церемонии приехали глава Самары Олег Фурсов, список гордумы Галина Андриянова, первый вице-губернатор региона Александр Нефёдов, спискер Самарской губдумы Виктор Сазонов и другие.
С утра состоялось возложение цветов к Вечному огню, который горит на площади Славы. Почетными гостями мероприятия стали участники Великой Отечественной войны и ветераны Вооруженных Сил, почетные граждане города и области, представители духовенства, общественных организаций и политических партий, жители города. Принять участие в церемонии приехали глава Самары Олег Фурсов, список гордумы Галина Андриянова, первый вице-губернатор региона Александр Нефёдов, спискер Самарской губдумы Виктор Сазонов и другие.
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