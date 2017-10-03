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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом

Тела 42-летнего мужчины, 39-летней женщины и их 6-летнего сына, без признаков жизни были обнаружены в воскресенье, 1 октября, примерно в 16 часов в одной из квартир дома на Ставропольской.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, по предварительным данным смерть семьи наступила в результате отравления газом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Дата: 3 октября 2017 , 17:18
99
Автор текста: Анна Турова
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