В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10».25-летняя девушка умерла через несколько часов после родов. По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.