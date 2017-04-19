В Самаре возбудили уголовное дело по факту «обезвоживания» Мехзавода

Последствия аварии устраняли бригада цеха аварийно-восстановительных работ ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) и ООО «СамараТрансСтрой». На время проведения работ без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социально-значимых объектов, в том числе 4 детских сада и 7 школ.Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, в результате проведенной проверки было установлено, что трубопрововод был поврежден ковшом экскаватора при проведении сотрудниками ООО «Самаратрансстрой» работ по строительству коллектора дождевой канализации на Московском шоссе. При этом в адрес ООО «СКС» не поступало никаких уведомлений от подрядчика о планируемых земляных работах.В настоящее время в отношении ООО «Самаратрансстрой» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные лица оштрафованы на 650 тысяч рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту самоуправства.