В Самаре восстановлена работа насосно-фильтровальной станции №2
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 декабря, возникли сложности в работе системы водоснабжения Самары, которую обслуживает ООО «Самарские коммунальные системы».
Специалисты объясняют это повышенным сбросом воды на Жигулевской ГЭС, из-за чего лед, начавший вставать на Волге, опустился на глубину. Образовавшейся взвесью - шугой - забило трубы, через которые волжская вода поступает на насосно-фильтровальную станцию №2 в Студеном овраге. Повышенную нагрузку пришлось принять НФС №1. Это привело к перебоям с подачей водой, особенно на верхние этажи жилых домов. В ночь на понедельник из-за придонного скопления шуги вновь был уменьшен забор воды из Волги.
Как сообщил временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, со времени, когда стало известно о возникновении ситуации, в постоянном контакте находятся администрация города, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Самарские коммунальные системы» и группа компаний «Т плюс», ответственная за подачу тепла и горячей воды. Он подчеркнул, что на НФС №2 такая ситуация возникла впервые.
Как заявил Василенко в понедельник, 18 декабря, утром:
- С ночи воскресенья все руководители были на рабочих местах, постоянно докладывали о развитии ситуации главе региона, были на самой станции. Жители должны четко понимать, что они не брошены, что мы предпринимаем все необходимые меры. Сейчас работа системы водоснабжения в Самаре восстановлена. Риск того, что ситуация повторится, есть. На этот случай все бригады остаются на местах, готовы реагировать мгновенно.
Пока СКС подает воду с пониженным давлением в квадрат, ограниченный улицами Советской Армии, Ново-Садовой, Ташкентской и Солнечной.
Тем потребителям, у которых нет приборов учета и которые не могли пользоваться услугой водоснабжения более суток, СКС обещает сделать перерасчет. Поскольку квитанции за декабрь уже напечатаны и их рассылают абонентам, коррективы будут внесены в платежные документы за январь 2018 года.
Главный управляющий директор СКС Владимир Бирюков сообщил, что весной компания намерена приступить к модернизации НФС №2. Там внедрят такие же меры защиты, как на станции №1, чтобы в дальнейшем была возможность обратным ходом воды отбрасывать шугу.
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