В Самаре восстанавливают детали для Ил-2 на 3D-принтере

При факультете машиностроения, металлургии и транспорта уже более десятка лет существует Центр литейных технологий. Кроме технических разработок его инженеры на протяжении пяти лет принимают участие в крупных реставрационных проектах Самары. В этой своей деятельности они прибегают к помощи 3D-принтера, который печатает различные элементы для памятников.Первенцами стали буквы и ордена взамен спиленных вандалами с постамента бронзового бюста нашего земляка, политического и военного деятеля, министра обороны СССР Дмитрия Устинова на Самарской площади.Затем приходилось восстанавливать дверные ручки, оконные защелки различных исторических зданий, а также мемориальные доски. Главное, чтобы было с чего начать. Как рассказали сотрудники центра, в прошлом году только по одной дверной ручке, найденной в подвале особняка Субботина-Шихобалова (Дом губернатора), была разработана технология и изготовлена серия этого элемента фурнитуры.- Самым сложным для нас выдалось участие в проекте по изготовлению звезды для Вечного огня на площади Славы, - рассказал ведущий инженер Центра литейных технологий Антон Баринов. - Основная проблема заключалась в том, что пришлось работать при горящем факеле. Ведь «выключать» Вечный огонь нельзя.Декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин отметил, что недавно работа команды технического университета отмечена благодарственным письмом научно-производственного управления «Самарареставрация». И тот факт, что пригласили принять участие в реставрации штурмовика Ил-2, говорит о действительно высоком профессионализме.Как рассказали специалисты центра, им выпала честь восстанавливать отдельные части легендарного самолета. Для этого по сохранившимся чертежам на компьютере создается виртуальная модель нужного предмета, детали. Затем на специальном принтере идет печать формы для литья.- Это позволяет в короткие сроки и без лишних затрат подготовить и показать модель заказчику, чтобы затем уже передать в литейный цех, - пояснил Антон Баринов.Там жидкий металл, разогретый до 1200 градусов, заливают в созданную форму.Каждая деталь для Ил-2, как рассказали специалисты центра, будет изготовлена в единичном экземпляре.Участие в работе с объектами культурного наследия продолжается. В ближайшее время вузовцы будут помогать в восстановлении квартала около музея имени Петра Алабина. Уже идет отработка технологии литья охранных табличек на здания - памятники архитектуры.