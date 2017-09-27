В Самаре воспитатели разберутся в полезности детских каракулей
Самара стала местом проведения российского форума работников дошкольного образования.
В среду, 27 сентября, в течение всего дня в Самаре проходит межрегиональный форум работников дошкольного образования. Он приурочен к Всероссийскому дню воспитателя. Самарский форум впервые собрал столь солидное число участников: 300 человек из более чем десятка регионов страны от Калининграда до регионов Сибири.
В среду, 27 сентября, в течение всего дня в Самаре проходит межрегиональный форум работников дошкольного образования. Он приурочен к Всероссийскому дню воспитателя. Самарский форум впервые собрал столь солидное число участников: 300 человек из более чем десятка регионов страны от Калининграда до регионов Сибири.
Здесь принимают поздравления, награждают победителей прошедшего регионального конкурса детского творчества по номинациям «Детский сад будущего глазами детей», «Мультипликация», «Литературное творчество», «Изобразительное творчество», «Архитектура и конструирование» и учатся. Именно так: во второй половине дня для участников форума открыта Школа воспитателей. Первым уроком станут педагогические мастерские по юридическим знаниям, правильному питанию детей, оформлению интерьера детской игровой комнаты. Вторым – творческие гостиные, где педагоги будут участвовать в работе мультклуба, узнают тонкости логоритмики и ритмопластики и придут на совершенно необычный мастер-класс «Каракульное рисование как метод арт-терапии».
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