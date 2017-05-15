В Самаре восьмой микрорайон не подключили к горячей воде. Коммунальщики "играют в футбол"

По итогам гидравлических испытаний на трубопроводах было выявлено 11 «слабых» мест, потребовавших ремонта.



Как сообщили sgpress.ru в ПЖРТ Промышленного района, на данный момент до сих пор ведется плановое устранение повреждений на теплосетях.



- Управляющая компания готова к возобновлению подачи горячей воды, однако сотрудники ПТС все еще ведут ремонтные работы. Воды в некоторых теплосетях нет. Например, весь восьмой микрорайон сейчас без горячего водоснабжения, - сообщили в ПЖРТ.



Однако такой информации в ПТС нет. Возобновление услуги горячего водоснабжения для потребителей велось совместно с жилищными организациями на протяжении всех выходных.



- По состоянию на 9:00 утра 15 мая все магистральные от Самарской ТЭЦ и ЦОК заработали в штатном режиме. После этого совместно с жилищными организациями велась работа по выявлению проблемных точек, связанных с подключением горячего водоснабжения. Большую помощь в выявлении таких адресов оказал сайт АО «ПТС» - 63teplo.ru. В частности, были отработаны и заявки от клиентов в 8 мкрн. На данный момент, по информации диспетчерской службы, потребители данного микрорайона обеспечены горячей водой, - сказали в ПТС.