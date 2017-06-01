В Самаре воры переоделись в украденную одежду, чтобы похитить телефоны

Необычный инцидент произошел в одном из самарских ТЦ в Советском районе.



Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны патрулировали территорию, когда им поступил вызов из ТЦ о сработавшей тревожной кнопке.



Прибывшие патрульные выяснили, что в одном из отделов торгового центра двое молодых людей украли одежду на 8 000 рублей. После преступления грабители скрылись. В это же время из другого отдела поступило сообщение, что двое злоумышленников похитили два смартфона общей стоимостью более 110 000 рублей.



Вскоре сотрудники Росгвардии задержали одного из подозреваемых и передали его полиции. Задержанным оказался 17-летний молодой человек. От него правоохранители узнали адрес, где может находиться второй подельник. Предполагаемого грабителя задержали возле дома на улице Мориса Тореза и также передали полицейским.



По предварительной версии стражей правопорядка, после первого преступления юноши переоделись в похищенную одежду, а потом украли телефоны. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту грабежа.