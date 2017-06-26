В Самаре волжские казаки повторят путь Ермака

Волжское войсковое казачье общество пройдет по маршруту казаков, участвовавших в Сибирском походе 1581-1585 годов.



Поход «Дорогами Атамана Ермака» поделен на два этапа: водный и конный. Первый этап - 180-километровый сплав на казачьих стугах по реке Волге - стартует во вторник, 27 июня. По данным облправительства, в этот день в 9:30 на Речном вокзале (между 3-м и 4-м причалами) пройдет торжественное мероприятие, посвященное старту первого этапа казачьего похода.



Его участники отслужат молебен в часовне во имя святителя Алексия, митрополита Московского и Всея Руси Чудотворца. Потом пройдет крестный ход. Затем перед собравшимися выступит ансамбль «Волжские казаки».



Добавим, второй этап похода пройдет с 27 июля по 9 августа по Самарской, Свердловской, Тюменской областям, Пермскому краю, Татарстану и Удмуртии. В городах пройдут встречи с казачеством, кадетами и молодежью.