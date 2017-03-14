В Самаре водитель «пазика» сбил 16-летнюю девочку и скрылся

43-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ (водительский стаж - 25 лет) двигался со стороны улицы Тухачевского в направлении проспекта Карла Маркса. По предварительной версии полицейских, водитель сбил 16-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре». Сразу после этого предполагаемый виновник аварии уехал с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.В результате ДТП девочка получила травмы, с которыми в дальнейшем смогла самостоятельно обратиться в одну из городских больниц. Врачи оказали девушке необходимую медицинскую помощь и назначили ей амбулаторное лечение.Опросив потерпевшую и очевидцев происшествия, полицейские установили государственный регистрационный номер автобуса и личность водителя. Спустя некоторое время предполагаемый нарушитель был задержан. По данным полицейских, в момент аварии мужчина находился за рулем в трезвом состоянии.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.