В Самаре водитель на Гранте сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину
Авария произошла в субботу, 24 февраля, в 16:30.
50-летний мужчина за рулем Лады Гранты ехал по Демократической от проспекта Кирова в сторону Димитрова. В районе дома №3А на Демократической он сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она была доставлена в больницу с травмами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
50-летний мужчина за рулем Лады Гранты ехал по Демократической от проспекта Кирова в сторону Димитрова. В районе дома №3А на Демократической он сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она была доставлена в больницу с травмами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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