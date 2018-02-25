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Главная/Лента новостей/

В Самаре водитель на Гранте сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину

Авария произошла в субботу, 24 февраля, в 16:30.

50-летний мужчина за рулем Лады Гранты ехал по Демократической от проспекта Кирова в сторону Димитрова. В районе дома №3А на Демократической он сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она была доставлена в больницу с травмами, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 25 февраля 2018 , 12:31
476
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик "ДТП Самара"
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