В Самаре водитель на Гранте сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину

50-летний мужчина за рулем Лады Гранты ехал по Демократической от проспекта Кирова в сторону Димитрова. В районе дома №3А на Демократической он сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она была доставлена в больницу с травмами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.