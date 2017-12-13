В Самаре водитель маршрутки на переходе сбил 12-летнего мальчика
Авария произошла во вторник, 12 декабря, в 14:40.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний мужчина, управляя маршруткой марки Hyundai County, ехал по Московскому шоссе со стороны 19 км. По предварительной информации полицейских, водитель сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик был госпитализирован с травмой головы.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 44-летний мужчина, управляя маршруткой марки Hyundai County, ехал по Московскому шоссе со стороны 19 км. По предварительной информации полицейских, водитель сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик был госпитализирован с травмой головы.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области
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