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В Самаре водитель Мицубиши сбил 15-летнюю школьницу

ДТП произошло 26 января в 9:30 на улице Молодогвардейской в Ленинском районе.

По данным полиции, 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer ехал со стороны улицы Ульяновской в направлении Вилоновской. По предварительной версии, в пути он сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре».

Девушка получила травмы, с которыми смогла самостоятельно обратиться в больницу, ее госпитализировали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезв. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего.

 
Дата: 27 января 2017 , 15:34
189
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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