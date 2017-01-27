В Самаре водитель Мицубиши сбил 15-летнюю школьницу

По данным полиции, 45-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer ехал со стороны улицы Ульяновской в направлении Вилоновской. По предварительной версии, в пути он сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре».Девушка получила травмы, с которыми смогла самостоятельно обратиться в больницу, ее госпитализировали. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель иномарки был трезв. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего.