В Самаре водитель БМВ сбил пешехода, переходившего дорогу вне «зебры»

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель автомобиля BMW X5 ехал со стороны проезда 9 Мая в направлении улицы Днепровской. По предварительной версии полицейских, в пути мужчина сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры». После этого иномарка наехала на снежный вал.Женщина с травмами была доставлена в одну из городских больниц. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.