В Самаре во время проведения ЧМ-2018 будут введены дополнительные меры безопасности

Как пишет samara.ru, в перечень мер повышенной безопасности входит допуск граждан и транспортных средств в контролируемые зоны, обозначенных спецзнаками, после досмотра. Граждане России, которые могут приехать в один из городов во время действия усиленных мер безопасности, должны встать на учет не позже чем через 3 дня. Исключения предлагается сделать для тех, кто приедет отдыхать в гостиницы и т.д. или проходить лечение в санаториях или больницах.Кроме того, с 1 июня по 17 июля 2018 года предлагается запретить въезд на территорию Самары, а также Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Сочи автобусов. Исключение планируется сделать для регулярных автобусов и автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации.В дни проведения спортивных мероприятий предлагается запретить перевозку граждан России и иностранных государств по туристическим и экскурсионным маршрутам на всех видах транспорта, а также запретить продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и спецсредств и взрывчатых и ядовитых веществ (в том числе и их перевозку). Помимо этого, в период введения усиленных мер предлагается приостановить или ограничить деятельность опасных производств, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества.Одной из принимаемых мер для усиления общественной безопасности во время ЧМ-2018 может стать запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции, реализуемой при оказании услуг общественного питания в местах оказания таких услуг в стеклянной таре, накануне дня проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.Сообщается, что подобные меры будут приняты в этом году с 1 июня по 12 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где в это время пройдет Кубок конфедераций FIFA 2017.