В Самаре во время ЧМ-2018 будут работать 52 сувенирные лавки

Как стало известно в четверг, 14 июня, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы, объем продаж во всех точках к началу июня достиг 300 тысяч единиц сувенирной продукции.При этом сувениры будут поставлять в точки постоянно. Этим вопросом будет заниматься МП «Ярмарки Самары». Сотрудники предприятия каждый день будут получать и обрабатывать информацию по поводу недостающей в каких-либо точках сувенирной продукции и своевременно поставлять ее.