В Самаре вновь открыли пляж, доступный для инвалидов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году здесь полностью заменены доски настила, спуск к воде приобрел форму зигзага для более плавного движения на колясках, в непосредственной близости от воды была организовали небольшую площадку с поручнями, а в раздевалках установили кушетки.Гостей пляжа будут встречать волонтеры. Всем отдыхающим выдают специализированные шезлонги и матрасы для отдыха, а также матрасы для купания. На воде территория пляжа ограничена линией буйков установленных на глубине, не превышающей 1,2 метра.Более подробную информацию о работе пляжа можно получить телефону 332-36-04, а также в социальных сетях: https://vk.com/dostupniyplyaj.